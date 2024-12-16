Ситуация в Курахово: военный журналист раскритиковал сводки Генштаба

Ситуация вокруг города обостряется каждый день.

Журналист раскритиковал сводки Генштаба ВСУ по Кураховому. Он считает, что эти данные ложны.

Об этом военный журналист Богдан Мирошников написал в Telegram.

Так, когда враг контролирует примерно 70% территории города и пробивает прямой путь на ТЭС и Дачное, говорить о "контролируемой ситуации" и "боях в юго-восточной части города", утверждает он, "является дичью".

"Возвращаемся ли мы ко временам информационной подачи в стиле" содержание м. Соледарь, когда из него на момент сообщения 3 недели как вышли?», – риторически подчеркнул Мирошников.

Ранее речь шла о том, что враг штурмует на юге Курахово. По данным ОСУВ "Хортица", изнурительные боестолкновения продолжаются, без изменений тактического положения противника.

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