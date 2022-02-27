Ситуация в Николаеве: оккупантов в городе нет, все спокойно

Ситуация в Николаеве: оккупантов в городе нет, все спокойно

По состоянию на утро ситуация в городе спокойная.

На утро 27 февраля, после вечерних боев за город, Вооруженные силы Украины и территориальная оборона проводят передислокацию. В областном центре отсутствуют враг и его техника.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, пишет Суспільне.

По его словам, на утро ситуация в городе спокойная, а у горожан есть возможность заниматься своими бытовыми делами. Также во избежание случаев мародерства в области создадут муниципальный караул.

"У нас есть почти сто желающих, которые будут бороться с мародерами, патрулировать и так далее. Появятся контактные лица, мы порядок наведем, чтобы не лазили ночью какие-то отбросы", — сказал Виталий Ким.