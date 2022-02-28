Ситуация в Николаеве: военные остановили колонну российской техники, оккупанты остались без бензина

Боевая ситуация вокруг Николаева меняется.

Ночью, 28 февраля, удалось остановить колонну российской техники, которая передвигалась в сторону Николаева. А ночью, на 1 марта, 30 машин полицейских будут работать в городе, все машины оснащены мигалками.

Об этом в своем видеообращении рассказал глава Николаевской областной государственной администрации (ОДА) Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, боевая ситуация вокруг Николаева меняется.

"Вчера по колонне, которая вышла к нам, был нанесен удар двумя единицами: одну сбили, но вторая достигла цели и противник большой колонны остался без поставок с дизельным топливом, у них не с чем было идти дальше, они остановились", — сказал Виталий Ким.

Как рассказал Виталий Ким, четыре российских машины стоят без бензина в поле.

"Местные спросили: "Что стоите, будете стрелять? Ответили: "Нет". Но они без соляры, ждут, как раз им подвозят, они их заберут. Но ситуация такова, что вчера удалось остановить планировавшуюся на нас колонну", — сказал Виталий Ким.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.