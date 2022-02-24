Ситуация в Николаеве: военные самолеты РФ совершили авиаудар по территории воинской части

Взрывы были слышны со стороны аэродрома.
В Николаеве прогремели несколько взрывов. Первый из них произошел примерно в пять часов.
По словам свидетелей, взрывы были слышны со стороны аэродрома в микрорайоне Кульбакино.
Спикер 299-й бригады тактической авиации Алексей Гаркуша рассказал, что военные самолеты РФ совершили авиаудар по территории воинской части.
На аэродроме возник сильный пожар. Предварительно удар нанесли по взлетно-посадочной полосе, стоянкам боевых самолетов и складам ГСМ и хранению боеприпасов.