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Ситуация в Николаеве: военные самолеты РФ совершили авиаудар по территории воинской части

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Взрывы были слышны со стороны аэродрома.

В Николаеве прогремели несколько взрывов. Первый из них произошел примерно в пять часов.

По словам свидетелей, взрывы были слышны со стороны аэродрома в микрорайоне Кульбакино.

Спикер 299-й бригады тактической авиации Алексей Гаркуша рассказал, что военные самолеты РФ совершили авиаудар по территории воинской части.

На аэродроме возник сильный пожар. Предварительно удар нанесли по взлетно-посадочной полосе, стоянкам боевых самолетов и складам ГСМ и хранению боеприпасов.

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