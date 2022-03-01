Ситуация в Николаеве: враг обходит город, но продолжаются бои в регионе

Ситуация в Николаеве: враг обходит город, но продолжаются бои в регионе

Кроме ВСУ, к уничтожению техники РФ присоединились и местные жители.

Военные Российской Федерации обходят Николаев. Однако продолжаются бои в Баштанке, Снигиревке и еще в нескольких селах.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Они поехали в сторону Снигиревки, обходят наш город (Николаев — ред.), если честно, я не знаю, пойдут ли они на Южноукраинск, Вознесенск, или на Кропивницкий и Кривой Рог, чтобы замкнуть кольцо ближе к Днепру, к стратегическим объектам", — сказал Виталий Ким.

По его словам, вероятно, Николаев не является важным объектом для оккупационных войск.

Что касается боев на территории области, то, по словам Кима, помимо ВСУ, к уничтожению техники РФ присоединились и местные жители.

"В селах останавливают технику, есть случаи, когда люди берут пленных. Сейчас работает наша авиация, вертолеты, будем считать позже, сколько удалось перебить. Очень многие сжигают технику, поедем забирать ее, спустим соляру с их танков", — говорит Виталий Ким.