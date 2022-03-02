Ситуация в Николаевской области: в Баштанке и Снегиревке люди взяли в плен оккупантов, а технику сожгли

Ситуация в Николаевской области: в Баштанке и Снегиревке люди взяли в плен оккупантов, а технику сожгли

Вооруженные силы Украины и местные жители разбили колонну РФ.

1 марта на территорию Николаевской области со стороны Херсонской области прорвалась колонна российской техники, следовавшая в сторону Нового Буга. Приблизительно в 13:30 на территории Баштанского района завязался бой, в результате которого Вооруженные силы Украины и местные жители разбили колонну РФ и захватили часть техники.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в своем Телеграмм-канале.

"Люди собирают технику, все, что россияне оставили на полях, они складывают к себе в ангары. Ждут, когда они придут. Уже есть видео, где 800 единиц техники сожгли. Посмотрим, сколько на самом деле, но очень много техники положили", — сказал он.

Все населенные пункты, где прошли бои, остались под контролем Украины.

"Я очень удивлен и рад, что люди встали и голыми руками остановили технику. В Баштанке и Снегиревке гражданские разоружили и взяли в плен российских военных. Бежали конно-пешим способом, бросали технику, люди ее курят" — сказал Виталий Ким.