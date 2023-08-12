Ситуация в оккупированном Мариуполе: город стал транзитным пунктом — Андрющенко

Российские оккупанты боятся покидать технику за городом, поэтому делают остановки среди жилых кварталов и в хранилищах "Азовстали".

Оккупированный россиянами Мариуполь превратился в транзитный пункт для военной техники, которую перегоняют в сторону северной части Донецкой области.

Об этом рассказал в комментарии "24 каналу" советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне боятся останавливаться за городом, поэтому преимущественно размещают технику в хранилищах "Азовстали" или среди жилой застройки.

"Грузовиков очень много тянут из Таврийского направления, со стороны Бердянска заезжают "Уралы", "Камазы". Ремонтируют их в двух местах и затем они уезжают на фронт", — сообщил Андрющенко.

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Также он отметил движение большой колонны вражеских войск, которая передвигалась на север Донецкой области, предположительно под Волноваху и Угледар.

"Там было очень много военной техники: БМП, танки. Это странно, потому что обычно ехали в обратную сторону”, — рассказал советник городского головы.

В другую сторону — из-под Донецка в Запорожскую область — передислоцировались кадыровские отряды "Ахмата", отметил он. Также заметно движение транспорта с ранеными, которых очень много.

Напомним, ранее во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров.

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