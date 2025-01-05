Ситуация в Торецке очень напряженная и хаотическая – Deep State

Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города.
Ситуация в Торецке очень напряженная и хаотична из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями Сил Обороны и противника.
Об этом сообщает Deep State.
Позиции буквально могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Пехота россиян активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что усложняет ее поражение, потому что они практически повсюду.
Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и в микрорайоне "Забалка". Последний очень ярко отображает вышеописанные события в городе. Также противник пытается продвигаться в сторону Щербиновки. Не раз уже была его фиксация на пути в деревню, но штурмовые действия были всегда в один конец.
"Силы Обороны успешно умножают на ноль эти попытки и уничтожают уродов", — говорится в сообщении.
Напомним, в Торецке Донецкой области продолжаются активные бои. Оккупантам сложно двигаться в городе, и они там увязли.
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