Ситуация возле Купянска сложная, линия фронта очень близка: власть о ситуации в регионе

В Харьковской области линия фронта уже располагается в двух километрах от Купянска. Ситуация у самого города очень сложная.

Об этом заявил руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире национального телемарафона.

Российские военные постоянно пытаются совершать штурмовые действия на этом участке фронта. По словам Беседина, только за прошедшие сутки произошло более 12 штурмовых действий по направлению Петропавловка-Голубовка. Это направление относится к центральной части города Купянск, пояснил чиновник.

"Враг пытается выйти на основную трассу Сватово-Купянск, чтобы потом выйти на сам город. Также очень сложная ситуация в направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно проводит штурмы, чтобы выйти на левый берег реки Оскол", — говорит Беседин. .

Напомним, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман оценил, удастся ли россиянам перейти реку Оскол и создать новый плацдарм. По его словам, приоритет для врага – закрепиться на левом берегу и потом развивать свой успех.

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