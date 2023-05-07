Ситуация возле ЗАЭС становится все более непредсказуемой: во временно оккупированном Энергодаре началась эвакуация жителей

Есть информация о том, что с Энергодара, где проживает большинство персонала станции, началась эвакуация жителей.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Оперативный персонал остается на площадке, но Гросси «выразил глубокую обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала и семей работников станции», где в последнее время наблюдается усиление военного присутствия и активности.

Эксперты МАГАТЭ регулярно слышат звуки обстрелов.

Общая ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции», – заявил Гросси.

Он убежден, что следует «действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды».

Эксперты МАГАТЭ получили информацию об эвакуации в городе, как и во всем регионе, которую объявили оккупационные войска россиян.

Генштабе ВСУ сообщали, что во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. В Генштабе предостерегают, что все это может привести к непредсказуемым последствиям.

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