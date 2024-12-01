"Ситуация выглядит как спланированная российская операция": Безуглая о назначении Драпатого и Палисы в Киеве

Она привела аргументы о считанных неудачах на фронте и "кумовстве" в кадровом составе.

Безуглая в очередной раз раскритиковала Командование сухопутных войск. В частности, нардепка прокомментировала назначение Драпатого и Палисы в Киеве.

Об этом пишет нардепка Марианна Безуглая.

Как пишет Безугла, Драпатый – лучший боевой генерал, куда его направляют, там стабилизируется фронт. Покровским направлением руководит Луценко со времен прорыва Очеретиного, а вот Драпатый возглавил Торецкое направление в момент наибольшего кризиса, обеспечив защиту Краматорска, Константиновки и Дружковки. Он стабилизировал ситуацию.

"Несмотря на хаос управления на Покровском направлении, постоянные тасовки бригад, плохое взаимодействие и регулярные провалы, Луценко держат в должности, более того, его сделали генералом", — отметила она.

До недавнего времени такая ситуация ярко демонстрировала: при эффективном управлении, организованном Драпатым, и при хаотическом управлении Луценко, фронт будет держаться совсем по-разному, даже при одинаковых условиях.

"Что произошло сейчас? В течение недели поступает информация об активизации российского наступления на Краматорск. Одна из ключевых бригад под руководством Драпатого — 93-я, командиром которой является Палиса. В дни, когда враг активизирует наступление, Драпатого и Палису вызывают в Киев на небоевые должности ", — отметила Безуглая.

Это влечет за собой управленческий вакуум как во фронтовой структуре управления, так и в одной из ключевых бригад в момент наступления противника.

"Итак, вместо того чтобы расширить боевые полномочия Драпатого и предоставить ему управление большей частью фронта, его назначают на тыловую должность Командующего сухопутными войсками. "Почетное повышение". Задачи на этой должности включают подготовку резервов, координацию работы ТЦК и СП, бесконечное "упоротение" создание "бумажных" бригад, что уже давно дискредитировало себя", — считает нардепка.

Все это, добавляет она, наследие Сырского и Павлюка в наиболее проблемном "гнилом" звене военного управления — Командовании сухопутных войск. Заместители у Драпатого от Сырского и Павлюка, а кадровый состав сформирован из кумовьев, сватов и друзей генеральских кланов.

"Даже при наличии карт-бланша, которого Драпатий не получил, разобраться в тыловых вопросах требует нескольких месяцев. Но специализация генерала — боевое управление, в чем он достиг уникального мастерства. В результате мы теряем лучшего боевого менеджера, а риск потери Донецкой области в инаугурацию Трампа растет в разы", — утверждает Безугла.

Но, говорит Безугла, это еще не все. Одна из ключевых бригад на Курщине (95 ДШВ под командованием Апостола) также потеряла командира. Его отозвали в Киев. Это дополнительно увеличивает боевые риски за рубежом.

"Вся эта ситуация выглядит как спланированная российская операция. И Сырский все еще в должности. Владимир Александрович, Вы это заметили?", — завершила Марьяна Безугла.

Ранее Безугла заявила о растущем "риске коллапса государственности". Нардепка перечислила проблемы Украины на фронте и тылу.

Читайте также: