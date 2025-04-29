Ситуация будет шаткая: готовиться ли украинцам к отключениям света летом

Отключение света / © ТСН.ua

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Летом ситуация со светом в Украине будет достаточно шаткая. Количество аварий, количество отключений и проблемных моментов будет только увеличиваться.

Об этом заявил Алексей Кучеренко, народный депутат от фракции "Батькивщина".

"Генераторы и аккумуляторы не нужно никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита. Соответственно могут быть какие-то временные проблемы. Мы уже не говорим о ракетных атаках РФ", - говорит нардеп.

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Зимой все 9 атомных блоков отработали по полной. Сейчас они стали становиться на ремонт. Базовой генерации не будет хватать, которую должно компенсировать солнце и ветер.

"Солнце есть - есть солнечная, нет - нет. А атомные блоки на ремонтах. Надо срочно раскручивать газовые турбины на тепловых станциях или другой резерв - гидроэнергетика, которая может в определенное время суток компенсировать"

Летом, когда будет жара приближаться, потребление будет расти. И у нас, к сожалению, могут быть локальные проблемы по территории Украины с определенными ограничениями.

Ранее речь шла о том, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии летом в вечерние часы.