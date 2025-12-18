Ситуация для россиян в Купянске является патовой: детали от НГУ

Купянск / © Getty Images

Реклама

Оккупанты в Купянске оказались в патовой ситуации. Все из-за перерезанной логистики.

Об этом рассказал начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире "Утро.LIVE".

Российские войска, которые остаются на территории города, фактически находятся на самообеспечении и не имеют возможности эвакуировать раненых, получать подкрепление, воду или еду. Миловидов отмечает, что точное количество российских военных в Купянске установить невозможно. Это сложная и кропотливая работа. Подсчет продолжается, в частности, по тем, кто скрывается в подвалах.

Реклама

Военнослужащий рассказал, что операцию по перебиванию путей снабжения окупантов координировал Второй корпус Нацгвардии «Хартия». К действиям были привлечены штурмовые подразделения и полк беспилотных систем Ахиллес.

«Украинские силы шаг за шагом зачищали населенные пункты Кондрашовка и Радьковка, отрезая оккупантов от поставок по западному и северному направлениям. Применялась беспилотная составляющая. Это было широкое взаимодействие всех родов войск», — рассказал спикер.

Ранее Сырский прокомментировал ситуацию в районе Купянска.

«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города», — сказал главком.