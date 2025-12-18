- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
Ситуация для россиян в Купянске является патовой: детали от НГУ
В Купянске солдаты РФ фактически находятся на самообеспечении.
Оккупанты в Купянске оказались в патовой ситуации. Все из-за перерезанной логистики.
Об этом рассказал начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире "Утро.LIVE".
Российские войска, которые остаются на территории города, фактически находятся на самообеспечении и не имеют возможности эвакуировать раненых, получать подкрепление, воду или еду. Миловидов отмечает, что точное количество российских военных в Купянске установить невозможно. Это сложная и кропотливая работа. Подсчет продолжается, в частности, по тем, кто скрывается в подвалах.
Военнослужащий рассказал, что операцию по перебиванию путей снабжения окупантов координировал Второй корпус Нацгвардии «Хартия». К действиям были привлечены штурмовые подразделения и полк беспилотных систем Ахиллес.
«Украинские силы шаг за шагом зачищали населенные пункты Кондрашовка и Радьковка, отрезая оккупантов от поставок по западному и северному направлениям. Применялась беспилотная составляющая. Это было широкое взаимодействие всех родов войск», — рассказал спикер.
Ранее Сырский прокомментировал ситуацию в районе Купянска.
«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города», — сказал главком.