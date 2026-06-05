"Террор гражданского населения": Федоров предупредил жителей Запорожья о новой угрозе с воздуха

Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

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В последние дни жители Запорожья почувствовали изменение ситуации с безопасностью из-за применения российской террористической армией новой тактики ударов беспилотниками.

Об этом заявил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем обращении к местным жителям.

По его словам, власть «понимает беспокойство людей» и ежедневно совместно с военными и силовыми структурами работает над усилением защиты города.

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Федоров отметил, что противник «пытается усилить террор гражданского населения и применяет новые тактики использования беспилотников».

В ответ в регионе усиливают «систему противодействия таким угрозам».

Он добавил, что уже выполнены все заявки военных относительно дополнительных средств борьбы с FPV-дронами, а также принято решение об усилении защиты отдельных объектов критической инфраструктуры и работы профильных подразделений.

«Вместе с правительством, Силами обороны и громадами области используем все имеющиеся ресурсы», — подчеркнул глава ОГА, добавив, что работа по усилению безопасности продолжается ежедневно.

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Напомним, российские войска продолжают атаковать Запорожье ударными беспилотниками. В результате очередной атаки погибла 44-летняя женщина, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения.

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