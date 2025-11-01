"Ситуация критическая": эксминистр предупредил о риске перехода энергосистемы в "островной режим"

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков / © ТСН.ua

Украинская энергосистема находится в критическом состоянии из-за постоянных российских атак. Враг пытается разбалансировать систему до состояния, когда она может перейти в так называемый « островной режим», что означает разделение единой энергосети на несколько отдельных частей. Это приведет к более масштабным и частым отключениям электроэнергии, а также может вызвать проблемы с отоплением и газоснабжением зимой .

Об этом рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в интервью Телеграфу.

Намерения врага: тотальный блекаут и уничтожение генерации

По словам Плачкова, у россиян есть две ключевые цели в своих атаках на энергетическую инфраструктуру Украины:

Тотальный блекаут. Враг стремится добиться полного отключения света и разбалансировать систему до такого состояния, когда даже атомные станции не смогут работать. Уничтожение генерации. Массированные удары были направлены прежде всего на левобережную часть Украины, где уже уничтожена почти вся генерация. Теперь, по словам эксминистра, враг нацелился на западные регионы страны.

«К чему это может привести? Будет тяжело транспортировать электроэнергию из региона в регион. Энергосистема может перейти на такой островной, локальный режим, то есть разделиться на несколько частей. Они хотят, чтобы энергосистема была не единственной», – объяснил Плачков.

«Островной режим» и тяжелая зима

Переход энергосистемы в «островной режим» будет означать, что вместо единой стабильной сети у Украины будет несколько изолированных регионов, которым будет крайне трудно балансировать производство и потребление электроэнергии. Это неизбежно приведет к:

более масштабных и более частых отключений , когда система разбалансирована и не может обмениваться мощностями между регионами и приходится применять более строгие графики отключений;

проблем с отоплением , особенно в больших городах, где системы отопления часто зависят от электричества, именно там возникнут самые большие сложности;

трудностей с газоснабжением , хотя добыча газа уже и так уменьшилась, но дополнительно возможны проблемы с транспортировкой, если россияне начнут бить по газоперекачивающим станциям.

«Нужно быть готовым, что может быть выключена электроэнергия на несколько часов. А может, и в сутки, на две, в неделю, пока энергетики не восстановят линии, подстанции или генерацию», – отметил Иван Плачков.

Эксминистр подчеркнул, что ситуация критическая, и украинцам нужно готовиться к возможным проблемам зимой.

«Ситуация не напряженная, она критична, даже с элементами тревоги. Я не слышу, не вижу объяснений из правительства. Слышим ли мы, чтобы премьер-министр сказала, какая ситуация, к чему готовиться, что делать? Есть ли кто-нибудь в правительстве, кто комментирует и координирует ситуацию? Я не вижу, к сожалению. На мой взгляд, нужно готовиться, без паники, без истерики, но к тяжелой зиме стоит быть готовым», — подчеркнул Иван Плачков.

