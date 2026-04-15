"Ситуация критическая": энергетики предупредили о худшем сценарии отключения света на лето

Летом к тревоге из-за обстрелов может добавиться еще одна — отключение света именно тогда, когда жара будет невыносимой. Синоптики уже сейчас предупреждают о продолжительных волнах жары с температурой до +40°C.

Об этом пишет «Telegraf».

Синоптикиня Наталья Птуха предупредила, что из-за возможного начала процесса Эль-Ниньо — масштабного повышения температуры поверхности воды в Тихом океане — лето 2026 года может быть одновременно жарким и дождливым. Этот климатический феномен раскачивает погоду по всей планете, в частности, несет аномальное тепло в Европу и Украину.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальные температуры в течение 2026-2029 годов будут оставаться на рекордно высоком уровне. Температура в Украине может достигать +35…+40°C, а ночью столбик термометра может не опускаться ниже +25°C. В это время массовое включение кондиционеров создаст максимальную нагрузку на сеть.

Почему дефицит электричества почти неизбежен

Самая сложная ситуация с электроснабжением ожидается в июне, июле и августе. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев объясняет, что главный лимитирующий фактор — это российская агрессия и уязвимость инфраструктуры АЭС.

«Главное, куда враг уже целится не первый день — это так называемые открытые распределительные устройства атомных электростанций. Это самое уязвимое место нашей энергетической системы. Параллельно выходят по два энергоблока атомных электростанций одновременно в ремонт. И это все вместе приводит к тому, что у нас будет дефицит электрической энергии», — отмечает эксперт.

По словам Игнатьева, два энергоблока — это от 1,5 до 2 ГВтч генерации, которые исчезают из системы одновременно.

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко также предупредил о сезонных рисках: «В июле и августе уровень генерации атомных станций самый низкий. Больше электроэнергии они производят зимой, а июль-август — минимум. И обычно именно эти месяцы самые жаркие, растет потребление электроэнергии, может возникнуть дефицит».

Когда ждать графики и кто под ударом первым

Если дефицит не удастся покрыть, в Украине могут снова ввести графики ограничений. По словам экспертов, они будут носить специфический временной характер.

«Потенциальные отключения могут быть утром — где-то до 1-2 часов утром и более длительные, на 3-4 часа, вечером, поскольку дефицит будет формироваться как раз в пиковые часы охлаждения — как в быту, так и в офисных центрах и торговле», — говорит Игнатьев.

Стоит отметить, что бытовые потребители последние в очереди на отключение. В первую очередь, ограничения будут касаться крупного бизнеса. Игнатьев объясняет, что за последние два года бизнес построил собственной генерации почти на 3 ГВт.

«Фактически вот эти объемы сейчас и спасают бытовых потребителей: при дефиците эта электрическая энергия распределяется среди населения, потому что бизнес сам себя обеспечивает», — добавляет специалист.

По оптимистическому сценарию, пройти лето без ограничений возможно при отсутствии новых обстрелов, соблюдения графиков ремонтов и стабильной работы АЭС. Однако специалисты отмечают, что ситуация остается напряженной, а дефицит просто маскируется за счет ограничений для промышленности и погодных условий.

Напомним, в социальных сетях распространяется дезинформация о якобы продаже Украиной электроэнергии в страны ЕС, тогда как внутри страны фиксируется дефицит.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности: Украина не экспортирует электроэнергию, а вся доступная генерация направляется на внутренние нужды.

Специалисты объясняют, что так называемые «перетоки» электроэнергии между странами являются техническим процессом балансировки в объединенной энергосистеме ENTSO-E и не имеют отношения к коммерческим продажам.

В ЦПИ отмечают, что подобные информационные вбросы направлены на психологическое давление и призывают пользоваться только официальными источниками информации.