Ситуация критическая: в 12 областях Украины ввели графики отключений света из-за ударов РФ

Отключение света в Украине / © Associated Press

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Из-за очередных российских атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро в 12 областях Украины зафиксировали обесточивание. Самая сложная ситуация — на Днепропетровщине и Киевщине, где значительные повреждения получило энергетическое оборудование.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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По информации энергетиков, обесточивание зафиксировали в 12 областях:

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Винницкой;

Днепропетровской;

Донецкий;

Житомирской;

Запорожский;

Киевской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Харьковской;

Хмельницкий;

Черниговской.

«Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно и возвращают электроснабжение там, где это позволяет ситуация безопасности. В районах, где продолжаются обстрелы или существует угроза повторных атак, специалисты могут приступить к работам только после разрешения военных и разминирования территорий», — сообщили в компании.

Графики отключения света сегодня: где действуют аварийные ограничения

По информации энергетиков, из-за повреждения энергетического оборудования в части регионов до конца суток введено ограничение потребления электроэнергии:

для промышленности — графики ограничения мощности;

для населения и других категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей.

В то же время в Сумской, Полтавской и Харьковской областях утром применили аварийные отключения.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Сумской, Полтавской и Харьковской областях с утра применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики в этих регионах пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы», — сообщили в Укрэнерго.

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Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместо попыток одновременно вывести из строя всю энергосистему оккупанты целенаправленно атакуют трансформаторные подстанции, пытаясь отрезать от электроснабжения отдельные крупные города. В частности, под угрозой оказалось так называемое энергетическое кольцо Киева.

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