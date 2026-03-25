Ситуация критическая: в большом областном центре свет будут давать всего на несколько часов

Жителей Чернигова предупредили о непредсказуемых отключениях света. В среду, 25 марта, в городе возникла критическая ситуация из-за атак РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе «Черниговоблэнерго».

«Утренняя атака на энергообъекты повлекла за собой сложную ситуацию с электроснабжением в городе», — говорится в сообщении.

Энергетики предупреждают жителей Чернигова о возможных незапланированных обесточениях у тех абонентов, у которых свет уже появился. Именно из-за сложной ситуации в энергосистеме отключения могут не совпадать с предыдущим графиком.

«Энергетики работают над питанием потребителей, однако пока подать электроснабжение во все дома по определенному спланированному графику возможности нет. Чтобы в каждом домохозяйстве хотя бы на несколько часов появился свет, линии будут время от времени переключаться», — заявили в облэнерго.

Удары по энергетике

Сегодня россияне атаковали энергетику Черниговщины. На рассвете повреждение получил объект в Черниговском районе. Это привело к обесточиванию около 150 тысяч абонентов не только в районе, но и в самом Чернигове.

Кроме того, был поврежден энергообъект в Нежинском районе. Без света осталось 62 тысячи абонентов в Нежинском, Новгород-Северском и Прилуцком районах.

Из-за утренних обстрелов Славутич в Киевской области осталось без света. Критическая инфраструктура была переведена на резервные источники питания, а соцзаведения функционируют на генераторах. В то же время, отметили местные власти, город обеспечен теплом и водоснабжением.