Ситуация критическая: жители одного из городов почти четыре дня без света и газа

Блекаут в Конотопе

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В результате ночных атак россиян 24 октября Конотоп в Сумской области оказался в критической ситуации. Населенный пункт уже четвертые сутки подряд остается в условиях тотального блэкаута, а местные власти и энергетики пока не дают никаких прогнозов по срокам возвращения электроснабжения.

Конотоп уже четвертые сутки без света: подробности

Помимо отсутствия света большая часть города осталась еще и без газоснабжения. В то же время из-за обстрелов разной степени разрушений подверглись учебные заведения и гражданская инфраструктура.

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Местные больницы вынуждены функционировать только за счет автономных источников питания, а водоснабжение для жителей осуществляется по специально разработанному временному графику — с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

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«Город без электроэнергии, без газа в большей части. Повреждены учебные заведения, даже больница наша сейчас работает на генераторах. Также вода у нас подается согласно графику», — сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Он добавил, что пока прогнозов относительно сроков возвращения света нет.

Специалисты и аварийные бригады «Сумыоблэнерго» работают в круглосуточном режиме без перерывов, чтобы как можно быстрее устранить последствия вражеских попаданий и стабилизировать ситуацию. Впрочем, из-за масштабности повреждений конкретные сроки возобновления подачи электроэнергии пока неизвестны.

Россия выбивает энергетику Украины

Напомним, во время очередной волны российских атак в Украине было поражено 28 подстанций и другие важные объекты энергетической инфраструктуры. По всей стране продолжаются восстановительные работы, а энергетики постепенно возвращают свет потребителям. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Параллельно власти продолжают подготовку инфраструктуры к отопительному сезону. Были определены ключевые направления работы для правительственных структур, энергетических компаний и местных властей.

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