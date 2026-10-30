"Ситуация может превратиться в настоящий хаос": к чему готовятся в Херсоне после 1 ноября

В Херсоне» — короткое затишье / © Associated Press

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В Херсоне впервые за годы горожане не прячутся от ежедневных обстрелов РФ из-за режима тишины, который продлится до 1 ноября. Однако люди ожидают чего-нибудь «страшного» после окончания перемирия.

Об этом пишет BBC.

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По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, со вторника Херсон «буквально ожил».

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«Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем. То, что для некоторых обычная повседневная жизнь, для жителей Херсонщины сегодня — самое заветное желание», — сказал он.

В Херсоне на улицах стало больше людей / © Associated Press

Источники издания считают, что россияне используют перемирие для усиления своих группировок в этом районе накануне нового наступления на Херсон, который может начаться на следующей неделе.

«Они (россияне — ред.) используют это затишье, чтобы укрепить свои позиции, подвезти дополнительные военные припасы, вооружения, боеприпасы и беспилотники, а также осуществить передислокацию своих сил», — сообщил BBC анонимный источник в местных органах власти.

По словам херсонца Дмитрия, попытки прекратить огонь предпринимались и раньше, но обычно их не соблюдали.

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«Впервые обстрелы прекратились — люди даже не до конца в это верят, — рассказал он BBC. — Они ходят в магазины, пьют кофе, гуляют… Город живет».

К воскресенью должна завершиться эвакуация из соседних Олешков, после чего режим прекращения огня закончится.

«Есть опасения, что с понедельника ситуация может превратиться в настоящий хаос», — считает горожанка Ольга.

«Мы знаем, что удары возобновятся и станут еще более интенсивными», — сказал Дмитрий, готовясь вместе с женой впервые за несколько месяцев посетить свою квартиру в «красной зоне».

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Что предшествовало

В ночь на вторник в Олешках на временно оккупированной части Херсонщины начало действовать перемирие. Инициатором прекращения огня в Олешках стала Мелания Трамп.

Из довоенных 24 тысяч человек в Олешках, по актуальным данным, осталось около двух тысяч человек. Они страдают от острой нехватки пищи и самых необходимых вещей. Российские оккупационные власти долгое время отказывались разрешить эвакуацию мирных жителей, страдающих от голода и оказавшихся в ловушке в прифронтовом городе.

Выехать из города тоже крайне сложно. Дороги заминированы, а транспорт на них может стать мишенью для дронов. Из-за постоянной угрозы эвакуация долгое время была практически невозможна.

Город Олешки находится в оккупации с первого дня полномасштабного вторжения. После освобождения Херсона в ноябре 2022 Олешки превратились в одну из горячих точек на линии фронта.

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