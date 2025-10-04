ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Ситуация на Добропольском направлении: Сырский рассказал о действиях ВСУ и потерях врага

Главком Александр Сырский назвал критические направления фронта и сообщил, что происходит возле Северска, Лимана и Доброполья.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Александр Сырский с военными

Александр Сырский с военными / © Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что происходит на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Отработал в органах военного управления и воинских частях, действующих на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях. Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия по выявлению и уничтожению остатков диверсионных групп противника», — рассказал он.

Относительно Добропольского направления ВСУ повышают эффективность поражения мест накопления врага, уничтожают его логистику.

Общие потери захватчиков за сутки на Добропольском направлении составляют 47 человек, из них безвозвратные — 32, отметил главком.

Сырский с Мадяром / © Александр Сырский

Военные командиры / © Александр Сырский

Мадяр / © Александр Сырский

Сырский сообщил, что с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено — 1988. Также поражена или уничтожена 991 единица вражеского вооружения и военной техники.

«Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений», — резюмировал он.

Напомним, на Покровском направлении в районе села Зеленая Роща Волновахского района Донецкой области продолжаются активные бои. По данным обозревателей, российские войска в течение длительного времени пытаются закрепиться в деревне, однако оно до сих пор находится в «серой зоне».

