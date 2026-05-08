Ситуация на фронте резко обострилась: РФ наступает почти по всей линии столкновения

Россия атакует фактически на всех направлениях, поэтому ситуация на фронте остается напряженной. Самым опасным является Покровское направление — там враг накопил 106 тысяч личного состава.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Оперативная обстановка и потери врага

Кроме Покровского, высокая активность российских захватчиков сохраняется на Очеретинском, Александровском, Купянском и Константиновском направлениях и вдоль государственной границы. В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции в Курской области РФ.

По словам главнокомандующего, ежедневные потери российской армии составляют не менее тысячи человек убитыми и ранеными.

«Залог успеха — именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Это позволяет истощать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери», — подчеркнул Александр Сырский.

Также он добавил, что за апрель наши военные выполнили около 65 тысяч боевых задач. Артиллерия разбила 8,5 тысяч вражеских целей, а ракетчики нанесли 74 удара. Главная цель — уничтожать российские заводы и нефтебазы. Кроме того, украинские дальнобойные дроны и ракеты поразили 84 объекта глубоко в тылу России.

Реформа комплектования и ротации

По словам Александра Сырского, Генштаб начал готовить переход армии с мобилизации на контракт, как просил президент. Главком приказал разработать новые варианты контрактной службы, чтобы она стала более удобной и привлекательной.

«Уже разработана и подписана инструкция по обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позже чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию», — отметил он.

Относительно технического обеспечения главнокомандующий отметил рост объемов международной помощи в апреле. Однако он акцентировал внимание на важности собственных возможностей Украины в ремонте и восстановлении техники.

Напомним, рание Сырский заявлял, что Россия планирует существенно нарастить производство беспилотников. По данным военной разведки, в 2026 году государство-агрессор намерено изготовить более семи миллионов FPV-дронов.

Также мы писали, что российские войска столкнулись с острой нехваткой комплектования для ремонта артиллерийских систем.

Ранее мы писали, что в России сейчас нет больших запасов войск, чтобы начать масштабное наступление. Об этом рассказал секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. Однако, по его словам, россияне все равно не оставляют попыток захватить новые территории.

Однако Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и IRIS-T из-за интенсивных российских обстрелов и сложностей с поставкой вооружения, что привело к истощению запасов и частичной нехватке боекомплекта в подразделениях ПВО.

