Украина
1103
1 мин

Ситуация на фронте, Трамп анонсировал удары по Венесуэле: главные новости ночи 28 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 ноября 2025 года:

  • Трамп анонсировал удары по территории Венесуэлы: что произошло Читать далее –>

  • Украинские АЭС возобновили производство электроэнергии после атак — МАГАТЭ Читать дальше –>

  • Враг продвинулся на фронте — DeepState Читать далее –>

  • Ночью враг атаковал Украину беспилотниками Читать далее –>

  • Зеленский не подпишет никакого соглашения, где будут территориальные уступки — Ермак Читать далее –>

1103
