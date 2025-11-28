- Дата публикации
Ситуация на фронте, Трамп анонсировал удары по Венесуэле: главные новости ночи 28 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 ноября 2025 года:
Трамп анонсировал удары по территории Венесуэлы: что произошло Читать далее –>
Украинские АЭС возобновили производство электроэнергии после атак — МАГАТЭ Читать дальше –>
Враг продвинулся на фронте — DeepState Читать далее –>
Ночью враг атаковал Украину беспилотниками Читать далее –>
Зеленский не подпишет никакого соглашения, где будут территориальные уступки — Ермак Читать далее –>