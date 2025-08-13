ТСН в социальных сетях

Ситуация на фронте, Трамп с Путиным встретятся на военной базе: главные новости ночи 13 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 августа 2025 года:

  • Трамп проведет онлайн-встречу с Зеленским и европейскими лидерами Читать далее –>

  • Стало известно место встречи Трампа и Путина на Аляске Читать далее –>

  • Аналитики DeepState сообщили о ситуации на фронте за прошедшие сутки Читать далее –>

  • В ГУР рассказали, когда Россия планирует закончить войну Читать далее –>

  • Китай полностью разрывает все контакты с президентом Чехии: какая причина Читать далее –>

