Ситуация на фронте, встреча с Трампом, диалог Украины и РФ: главные заявления Зеленского

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами 14 июня. В частности, речь шла о наступлении РФ, производстве ракет «Сапсан», ПВО от Израиля, диалоге с РФ и т.д.

Что рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами — далее в материале ТСН.ua.

Диалог с РФ

Сейчас идет сложный процесс обмена пленными и именно от него зависит дальнейший диалог. Как отметил Зеленский, диалог может начаться после завершения продолжающегося процесса обмена пленными.

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«На сегодняшний день идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, относительно обменов.

Есть договоренность, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг.

Что касается возможных сроков, то Зеленский уточнил, что они могут завершиться 20 или 21 числа. «Мы рассчитываем, что они могут завершиться 20 или 21 числа. Я не хочу просто говорить точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они будут. Будет завтра снова. Должен быть. Пока да, нечего добавить», — сказал он.

Риск наступления из Беларуси

Новые белорусско-российские учения должны пройти уже в сентябре. По информации спецслужб, она будет не в непосредственной близости к границе с Украиной. Глава государства подчеркнул, что «риск с обучением „русских“ исторически нам уже известен». Однако сейчас нельзя сказать, что будет в этот раз.

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«Анализ наших разведок, особенно Службы внешней разведки, говорит о том, что они будут пытаться пойти немного вглубь Беларуси дальше от границ, чтобы не провоцировать. Я не знаю, правда ли это. У меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, был такой сигнал. Но все это нужно проверять», — говорит Зеленский.

Президент выразил мнение, что сам диктатор Беларуси Александр Лукашенко боится, что Украина сочтет присутствие контингента РФ подготовкой к наступательным действиям.

ВСУ сорвали планы россиян в Сумской области

Армия РФ пыталась активно продвигаться на Сумском направлении, сделав это направление приоритетным вместе с Покровским. Однако украинские военные нанесли удар в районе Теткиного в Курской области РФ, из-за чего противник вынужден был перебрасывать туда силы.

«Украинские вооруженные силы нанесли удар в Курской области в направлении Теткино. Сейчас русские перебросили туда силы, чтобы там не было нашего продвижения. Они там действительно держат нас, но и не могут оттуда отойти. Поэтому я считаю, что разделение их группировки на куски не позволило им продвигаться глубже на Сумском направлении», — заявил президент.

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Президент добавил, что на Покровском направлении также нет существенных изменений — позиции ВСУ удерживаются. По его словам, бои идут вблизи Андреевки и Кондратовки, где российские подразделения понесут потери.

«Поэтому бои и идут на этом расстоянии, где Андреевка, Кондратовка. В каждом из этих пунктов вы можете найти в роту „русских“ военных, которые там были. То есть их уничтожали наши войска. То есть, это правильная история, чтобы их накопление было уменьшено», — добавил глава государства.

Как на Украину повлияет обострение на Ближнем Востоке

Удары Израиля на Иран привели к резкому повышению цены на нефть. Для Украины это отрицательно, пока нет прайскепов. Москва усиливается путём больших доходов от экспорта нефти.

«Если будут прайскепы, будет ограничена цена, то наверняка риски уменьшаются. Хотя кто будет обходить и это. То есть полностью от рисков вы не сможете уйти. Этот фактор нам точно не помогает», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, Украина хочет обсудить с американской стороной введение прайскепов и применение санкций против энергетики РФ.

Кроме того, говорит Зеленский, необходим также детальный анализ ударов израильской армии по иранской оборонной индустрии.

«Если мы говорим, что Иран союзник русских в поставках оружия, то нанесены ли серьезные удары по производству „Шахедов“ и ракет, других способностей? Будем надеяться, что соответствующее производство или передача „русским“ уменьшится», — пояснил президент.

Следствием эскалации ситуация на Ближнем Востоке является увеличение помощи Израилю.

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«Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, замедливший помощь Украине. Это факт. Потому что уменьшение или замедление для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора», — заявил украинский лидер.

Четвертый фактор, подчеркнул президент, — это поведение России. Впрочем, говорит Зеленский, «на этот вопрос мне пока сложно ответить».

«Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу, на что мы способны. Я думаю, что он будет влиятельным фактором того, можно ли что-то начинать с белорусской стороны во время учений», — добавил Зеленский.

Украина Patriot Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление посла Израиля о возможной передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, еще до нападения ХАМАС 7 октября Украина договорилась с премьер-министром Беньямином Нетаньяху о возможности закупки израильских систем Barak-8.

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«Мы с ним договорились, что мы идем по этому пути. Но потом началось это нападение, и мы не получили соответствующие вещи. Не было смысла говорить, они занимались собой. Впоследствии мы получили информацию, что мы можем рассчитывать на старые модели Patriot. То есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу лгать», — заявил президент.

По словам главы государства, одна из таких систем действительно была передана Израилем в США для ремонта.

«Мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра. Но в конечном счете одна система была передана Израилем Соединенным Штатам Америки для восстановления. Мы эту систему на территории Украины еще не видели. Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Будь у нас, я бы сказал — да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не входила», — добавил глава государства.

Ситуация на фронте

На некоторых участках фронта Силам обороны удалось остановить врага и восстановить контроль над важными позициями. По словам Зеленского, ситуация на Южно-Слободском направлении, охватывающая Купянский и Харьковский отрезки, остается стабильной — потерь позиций нет.

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«У нас есть Южно-Слободское направление: это Купянское, Харьковское направление. Там нет потерь позиций. Я вам говорю о ситуации через неделю. У меня был сегодня доклад всех военных. Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением. Мы выравниваем позицию», — заметил президент.

Зеленский подчеркнул, что там сосредоточено 53 тысяч российских военных. Бои продолжаются вдоль границы, при этом враг остановлен, а максимальная глубина, на которой происходят боевые действия, составляет 7 километров от границы. Это, по словам Президента, важно для понимания того, «как далеко Сумы» от линии фронта.

Среди основных мест боев он назвал Андреевку, Кондратовку, Алексеевку, Константиновку (не путать с Константиновкой на Восточном направлении), а также Юнаковку.

«Сегодня в Андреевке восстановлен контроль. И в других этих направлениях, о которых я сказал, продолжаются бои, добавил президент.

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Относительно Луганского направления, Зеленский заявил, что угроза там ликвидирована. В то же время в направлении Константиновки (Восточное направление) продолжаются серьезные бои. Раньше противник имел преимущество, но теперь украинские войска «продвигаются вдоль трассы», и «продвижения врага нет», хотя бои остаются жесткими. На Днепровском направлении также продолжаются бои, однако продвижений со стороны врага на сегодняшний день не зафиксировано.

Встреча с Трампом

Как сообщалось, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состояться на полях саммита Большой семерки 15-17 июня в Канаде. Она все еще находится на этапе подготовки.

«Обе команды работают, чтобы мы встретились», — сказал он.

Есть ли угроза наступления на Днепропетровщину

Сейчас нет продвижения российской группировки на Днепровскую область. Для РФ это прежде всего информационно важно, а не стратегически. Как утверждает украинский лидер, это очень важная информационная волна.

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«В Днепровской области пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д. Запускают маленькие ДРГ для того, чтобы они это просто сделали», — сообщил президент.

По его словам, военные докладывали, что нашли группу из шести человек, которая была в километре от административной границы.

«Зеленка» появилась. Все расцвело. Понятно, что они будут бегать по посадкам», — добавил президент.

Детали о производстве ракеты «Сапсан»

Зеленский рассказал, что обсудил с военными удары КАБами, дронами, оптоволокном и т.д. Речь также шла о ракетах, в частности — «Сапсан».

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«Ракеты „Сапсан“ — это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты», — сообщил Зеленский.

Когда, как, в каком количестве добавил украинский лидер, говорить не стоит.

Как Трамп может остановить Путина

Вооруженным силам Украины удалось остановить агрессию президента РФ Владимира Путина на поле боя, но по дипломатическому пути остановить хозяина Кремля может только президент США Дональд Трамп.

«Если говорим о дипломатическом влиянии, на сегодняшний день никто не смог ничего сделать с Путиным. У Путина не отразились желания просто нас захватить и разрушить.

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По словам Зеленского, возможность остановить Путина осталась только у президента США Дональда Трампа.

«Трамп может остановить его, для чего Путин должен терять деньги. И только так, теряя деньги, он не сможет увеличить и свою армию, и расходы на свою армию, на милитари-сектор. И у него будут внутренние вопросы, это факт. Для этого нужно вводить санкции», — объяснил он.

Украинский президент отметил, что Трамп должен дипломатически влиять на любого агрессора в мире, среди которых Путин один из самых опасных.

Президент раскритиковал действия США

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость изменить подход Соединенных Штатов в диалоге с Россией. Он уверяет: нынешний «теплый разговор» только поощряет Кремль к продолжению войны.

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«Сегодня такой диалог Америки с русскими, что напоминает тёплый разговор. Я не считаю, что таким настроением Путина можно остановить. Я считаю наоборот — ему это нравится. И я считаю, что изменение тональности должно быть», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его мнению, Путин должен ясно понимать, что Америка будет продолжать помогать Украине. Эта поддержка должна проявляться в двух ключевых аспектах: мощных санкциях и военной поддержке украинской армии. Президент также выразил обеспокоенность по поводу всех этих сигналов о сокращении помощи Украине и попыток «ставить нас на один уровень с Россией».

Зеленский отметил несправедливость такого сравнения, ведь «они (россияне — ред.) — агрессор, они принесли войну, они не хотят заканчивать войну». Он считает, что сигналы со стороны США должны быть очень четкими: если Путин не прекратит войну, против РФ должны быть введены сильные санкции, сильнейшие.

Кроме того, Президент Украины призвал к признанию Российской Федерации страной-террористом со стороны Конгресса США, если Путин не хочет возвращать детей. Он подчеркнул, что для того чтобы Украина могла выстоять до достижения мира и окончания войны, ее необходимо поддерживать оружием, ведь «в конце концов — это гарантия безопасности для всей Европы».

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