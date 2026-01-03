ТСН в социальных сетях

Украина
256
1 мин

Ситуация на границах 3 января: где зафиксированы наибольшие очереди на выезд из Украины

ГПСУ обнародовала данные о загруженности пунктов пропуска.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Граница с Украиной

Граница с Украиной / © ТСН

Западная граница Украины становится горячей: пограничники зафиксировали накопление транспорта на выезд в страны ЕС.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram

По состоянию на 12:30 субботы, 3 января, наблюдается традиционное посленовогоднее увеличение пассажиропотока. По данным ГПСУ, пик нагрузки приходится на пункты пропуска во Львовской и Волынской областях.

Польское направление

Больше всего автомобилей собралось перед пунктами пропуска «Краковец» (75 легковых авто) и «Шегини» (70 легковых авто и 3 автобуса). Также значительная очередь зафиксирована в «Устилуге» — 70 транспортных средств. В то же время в пункте «Ягодин» очереди из легковых авто нет, однако ожидает выезда 1 автобус.

Словакия и Венгрия

На границе со Словакией активное движение в пункте «Ужгород», где на оформление ждут 35 автомобилей. На венгерской границе наибольшая нагрузка в «Косино» (30 авто) и «Лужанке» (20 авто).

Где проехать быстрее

Молдова: Все пункты пропуска («Мамалыга», «Кельменцы», «Росошаны», «Сокиряны») работают в свободном режиме — очередей нет.

Румыния: Относительно свободными остаются пункты «Красноильск» и «Дьяковцы».

Пограничники рекомендуют водителям учитывать возможные задержки и отслеживать состояние очередей в режиме реального времени. Также напоминаем, что записаться в электронную очередь для автобусов можно на сайте echerha.gov.ua.

Напомним, ранее мы писали о том, что перед праздниками на западных границах Украины образовались огромные очереди.

256
