- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 2 мин
Ситуация на границе с Польшей изменилась: в ГПСУ рассказали, где есть очереди
Перед поездкой в Польшу водителям следует учесть ситуацию на пунктах пропуска. В ГПСУ объяснили, где образовались очереди и угрожает ли путешественникам длительное ожидание.
Очереди из легковых автомобилей на границе Украины с Польшей временные, поэтому ждать часами не приходится. В большинстве пунктов пропуска ситуация спокойная.
Об этом изданию «Новости.LIVE» сообщила представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Светлана Бурда.
Какие очереди на границе с Польшей — новые данные ГПСУ
По ее словам, легковой транспорт не находится в длительных очередях на регулярной основе, а временное увеличение количества автомобилей возле пунктов пропуска не свидетельствует о задержках.
По состоянию на полдень 21 октября очереди наблюдались только на нескольких переходах:
«Шегини» — 45 автомобилей;
«Краковец» — 15 автомобилей;
«Нижанковичи» — 10 автомобилей.
Въезда в Украину через пункт пропуска «Медика — Шегини» ожидали 30 авто. Остальные пункты работали в обычном режиме без накопления транспорта.
Также в ГПСУ отметили, что во время воздушных тревог пропуска могут временно останавливать из-за опасности, но текущие очереди с этим не связаны. Автобусы и грузовики едут по записи в еочереди в определенное время. А скорость проверки зависит от количества транспорта и работы пограничников по обе стороны.
Пограничники советуют перед поездкой проверять очереди на страницах Западного управления ГПСУ и выбирать более свободные пункты. Также они напоминают, что по будням машин на выезд обычно меньше, чем по выходным.
Очереди на границе — последние новости
Напомним, еще 1 октября выехать в Польшу через Львовскую область было серьезным испытанием для украинцев из-за колоссальных очередей. На пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини» люди были вынуждены ждать более 10 часов.
Также Госпогранслужба Украины ранее предупреждала, что с 20 сентября из-за ремонта на польской стороне пункта «Шегини — Медика» будет прекращен выезд пассажирских автобусов из Украины в Польшу.
К слову, новый пункт пропуска с Румынией «Белая Церковь — Сигета-Мармация» обычно сможет пропускать около 400 легковушек в сутки в обе стороны, а в пиковые дни — до 500 машин.