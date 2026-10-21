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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ситуация на границе с Польшей изменилась: в ГПСУ рассказали, где есть очереди

Перед поездкой в Польшу водителям следует учесть ситуацию на пунктах пропуска. В ГПСУ объяснили, где образовались очереди и угрожает ли путешественникам длительное ожидание.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ГНСУ

ГНСУ / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Очереди из легковых автомобилей на границе Украины с Польшей временные, поэтому ждать часами не приходится. В большинстве пунктов пропуска ситуация спокойная.

Об этом изданию «Новости.LIVE» сообщила представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Светлана Бурда.

Какие очереди на границе с Польшей — новые данные ГПСУ

По ее словам, легковой транспорт не находится в длительных очередях на регулярной основе, а временное увеличение количества автомобилей возле пунктов пропуска не свидетельствует о задержках.

По состоянию на полдень 21 октября очереди наблюдались только на нескольких переходах:

  • «Шегини» — 45 автомобилей;

  • «Краковец» — 15 автомобилей;

  • «Нижанковичи» — 10 автомобилей.

Въезда в Украину через пункт пропуска «Медика — Шегини» ожидали 30 авто. Остальные пункты работали в обычном режиме без накопления транспорта.

Также в ГПСУ отметили, что во время воздушных тревог пропуска могут временно останавливать из-за опасности, но текущие очереди с этим не связаны. Автобусы и грузовики едут по записи в еочереди в определенное время. А скорость проверки зависит от количества транспорта и работы пограничников по обе стороны.

Пограничники советуют перед поездкой проверять очереди на страницах Западного управления ГПСУ и выбирать более свободные пункты. Также они напоминают, что по будням машин на выезд обычно меньше, чем по выходным.

Очереди на границе — последние новости

Напомним, еще 1 октября выехать в Польшу через Львовскую область было серьезным испытанием для украинцев из-за колоссальных очередей. На пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини» люди были вынуждены ждать более 10 часов.

Также Госпогранслужба Украины ранее предупреждала, что с 20 сентября из-за ремонта на польской стороне пункта «Шегини — Медика» будет прекращен выезд пассажирских автобусов из Украины в Польшу.

К слову, новый пункт пропуска с Румынией «Белая Церковь — Сигета-Мармация» обычно сможет пропускать около 400 легковушек в сутки в обе стороны, а в пиковые дни — до 500 машин.

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