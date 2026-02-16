Ситуация на Северском направлении обостряется: "Осман" призвал местных эвакуироваться

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

На Северском направлении русские оккупационные войска усиливают давление, пытаясь продвинуться в Славянск. В настоящее время украинские военные зафиксировали попытки утечки вражеских групп в населенный пункт Кривая Лука.

Об этом сообщил военный 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

Угроза оцепления и оперативная обстановка

По словам Османа, ситуация на этом участке фронта остается крайне сложной. Возможное захват Кривой Луки может иметь «необратимые последствия» для обороны Славянского района.

Реклама

«Призываю местных жителей не игнорировать меры эвакуации, особенно проживающим в Донецкой области с несовершеннолетними детьми. Выезд — единственная возможность остаться в живых, если хотите в Россию — езжайте туда через Европу, не дожидаясь „освободителей“ в городах, ваша тупость будет стоить вашим детям жизнь», — подчеркнул Бунятов.

Какая ситуация на Славянском направлении

Ранее «Осман» уже сообщал, что ситуация на Северско-Лиманском направлении остается тяжелой. Россияне прорываются в населенный пункт Кривая Лука, что может усилить угрозу Славянску.

Также опрокидывание Россией резервов под Славянск свидетельствует о критической ситуации в российской армии.

Кроме того, в конце января в ВСУ сообщили, что для активизации наступления на Славянск и Краматорск Россия сосредоточила около 80 тыс. военных, усиливая логистику и опрокидывая резервы после ухода защитников от Северска.