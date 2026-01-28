- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ситуация остается сложной": как будут отключать свет 29 января
Графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток . Это касается всех регионов Украины.
В Украине в четверг, 29 января, ограничения электроснабжения будут действовать по всей стране без перерывов с утра до самой ночи. Отдых от графиков пока не будет.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Режим «24/7»
Графики будут действовать на протяжении всех суток . Это касается всех регионов Украины без исключения.
Ограничения снова коснутся обеих категорий потребителей:
Для населения действуют графики почасовых отключений .
Для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности .
Почему не хватает тока
Причина обесточиваний неизменна — поврежденные электростанции не могут выработать столько энергии, сколько нужно стране зимой. «Эхо» российских ракетно-дроновых атак продолжает ограничивать возможности генерации.
Где искать свой график
В компании отмечают: «Укрэнерго» только задает лимиты, а конкретное расписание «черных квадратов» составляют на местах областные операторы. Точное время отсутствия света по вашему адресу ищите на веб-ресурсах облэнерго.
Также графики для всех очередей потребителей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ .
Энергетики также призывают не включать все приборы одновременно, когда свет появляется – это поможет избежать аварий в системе.
Напомним, Шмигаль анонсировал возвращение к плановым отключениям света в Киеве. Но первые недели графики могут отличаться в зависимости от возможностей сетей.