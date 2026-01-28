"Ситуация остается сложной": как будут отключать свет 29 января

Отключение света в Украине в четверг, 29 января

В Украине в четверг, 29 января, ограничения электроснабжения будут действовать по всей стране без перерывов с утра до самой ночи. Отдых от графиков пока не будет.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Режим «24/7»

Графики будут действовать на протяжении всех суток . Это касается всех регионов Украины без исключения.

Ограничения снова коснутся обеих категорий потребителей:

Для населения действуют графики почасовых отключений .

Для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности .

Почему не хватает тока

Причина обесточиваний неизменна — поврежденные электростанции не могут выработать столько энергии, сколько нужно стране зимой. «Эхо» российских ракетно-дроновых атак продолжает ограничивать возможности генерации.

Где искать свой график

В компании отмечают: «Укрэнерго» только задает лимиты, а конкретное расписание «черных квадратов» составляют на местах областные операторы. Точное время отсутствия света по вашему адресу ищите на веб-ресурсах облэнерго.

Также графики для всех очередей потребителей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ .

Энергетики также призывают не включать все приборы одновременно, когда свет появляется – это поможет избежать аварий в системе.

Напомним, Шмигаль анонсировал возвращение к плановым отключениям света в Киеве. Но первые недели графики могут отличаться в зависимости от возможностей сетей.