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- Украина
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Ситуация с ТЦК в Виннице: несмотря на комендантский час, люди остаются на улице
В Виннице местные жители продолжают находиться возле стадиона после конфликта с ТЦК, несмотря на комендантский час.
В Виннице люди остаются возле стадиона после инцидента с ТЦК, несмотря на комендантский час.
Об этом информирует Винница.info.
По состоянию на данный момент ситуация спокойная, столкновений нет.
Напомним, что в Виннице произошла стычка между ТЦК и родственниками мобилизованных: пришлось вмешаться полиции.