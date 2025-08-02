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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ситуация с ТЦК в Виннице: несмотря на комендантский час, люди остаются на улице

В Виннице местные жители продолжают находиться возле стадиона после конфликта с ТЦК, несмотря на комендантский час.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Винница

Винница / © Суспільне

В Виннице люди остаются возле стадиона после инцидента с ТЦК, несмотря на комендантский час.

Об этом информирует Винница.info.

По состоянию на данный момент ситуация спокойная, столкновений нет.

Напомним, что в Виннице произошла стычка между ТЦК и родственниками мобилизованных: пришлось вмешаться полиции.

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