Ситуация сложная: "Укрэнерго" сообщило, как будут выключать свет 16 января

Отключение света в Украине в пятницу, 16 января

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовала прогноз работы энергосистемы на пятницу. К сожалению, без ограничений не обойдется.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Что ждет потребителей 16 января

Во всех регионах страны в течение суток будут применяться два типа ограничений:

Графики почасовых отключений (ГПО) – для бытовых потребителей (население). Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных объектов и бизнеса.

«Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – пояснили в «Укрэнерго».

Где узнать свой график

В компании напоминают, что «Укрэнерго» лишь устанавливает лимиты потребления для области, а конкретное время, когда у вас дома не будет света, определяет местный оператор (облэнерго).

Время и объем отключений по вашему адресу нужно смотреть на официальных сайтах или страницах соцсетей вашего облэнерго.

Графики облэнерго для всех очередей отключений также публикуют интернет-ресурсы местных администраций и СМИ .

Энергетики также предостерегают: ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться. Если свет появился по графику, не включайте сразу все мощные приборы – это поможет избежать аварий и дополнительных отключений.

Напомним, телефонная линия 112 начала работу в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. За этим номером можно обратиться даже при отсутствии мобильной связи.