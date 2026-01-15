- Дата публикации
Ситуация сложная: "Укрэнерго" сообщило, как будут выключать свет 16 января
Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовала прогноз работы энергосистемы на пятницу. К сожалению, без ограничений не обойдется.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Что ждет потребителей 16 января
Во всех регионах страны в течение суток будут применяться два типа ограничений:
Графики почасовых отключений (ГПО) – для бытовых потребителей (население).
Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных объектов и бизнеса.
«Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – пояснили в «Укрэнерго».
Где узнать свой график
В компании напоминают, что «Укрэнерго» лишь устанавливает лимиты потребления для области, а конкретное время, когда у вас дома не будет света, определяет местный оператор (облэнерго).
Время и объем отключений по вашему адресу нужно смотреть на официальных сайтах или страницах соцсетей вашего облэнерго.
Графики облэнерго для всех очередей отключений также публикуют интернет-ресурсы местных администраций и СМИ .
Энергетики также предостерегают: ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться. Если свет появился по графику, не включайте сразу все мощные приборы – это поможет избежать аварий и дополнительных отключений.
Напомним, телефонная линия 112 начала работу в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. За этим номером можно обратиться даже при отсутствии мобильной связи.