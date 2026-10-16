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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ситуация со светом в Киеве — одна из самых сложных в Украине: что решило правительство

Сергей Корецкий заявил, что Киев оказался среди регионов со сложной ситуацией в энергосистеме, и чиновники должны срочно изменить ситуацию.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света в Киеве

Отключение света в Киеве / © Associated Press

Ситуация со светом в Киеве — одна из самых сложных в Украине, поэтому члены правительства получили задачу срочно ее стабилизировать.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба.

Почему ситуация со светом в Киеве одна из самых сложных в Украине

По словам премьера, контролировать эти шаги в Киеве будет министерство энергетики. В целом по стране сейчас ускоряют строительство нового поколения, усиливают защиту инфраструктуры и формируют запасы газа, угля, мазута, горючего и резервного оборудования.

Как заметил Корецкий, причиной критического состояния электроэнергии в Киеве остаются регулярные обстрелы РФ.

«Враг каждый день бьет по энергетическим объектам по всей стране. Атакует ТЭС, ГЭС, ТЭЦ, ключевые подстанции. При этом объекты, которые энергетикам уже удалось восстановить, снова терпят повреждения», — заявил Корецкий.

На заседании также отчитались о ходе ремонтов и привлечении помощи от международных партнеров, а Сергей Корецкий поблагодарил энергетики за их ежедневную работу по восстановлению системы.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве утром 16 октября из-за атаки РФ на энергообъекты ввели экстренные отключения света.

Также в Украине 17 октября снова введут графики отключения света из-за последствий российских атак.

Следует отметить, что в России цинично заявили о начале масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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