ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Ситуация со светом в Одесской области самая плохая в Украине из-за разрушения сетевой инфраструктуры - СМИ

В Одесской области самая сложная ситуация со светом в Украине из-за разрушения сетевой инфраструктуры.

Об этом свидетельствует аналитика издания ExPro.

«Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной из всех регионов. Это обусловлено рядом факторов. Существенные разрушения испытали большинство объектов передачи и распределения электроэнергии, которые обеспечивают поставки в Одесской области», - говорится в ней.

Отмечается, что в регионе не осталось ни одной полностью уцелевшей магистральной подстанции.

В ExPro подчеркнули, что в основном враг атакует энергообъекты в Одесской области большого количества дронов. Под постоянными атаками находились как объекты Укрэнерго, так и распределительные подстанции ДТЭК.

Кроме того, на отдельных объектах полностью разрушено оборудование, восстановление которого может занять месяцы.

"Несмотря на рост генерации по всей Украине, активную работу солнечных и гидроэлектростанций, а также высокий уровень производства на АЭС, сеть в Одесской области пока не способна технически обеспечить передачу необходимого количества электроэнергии в регион", - подчеркивают аналитики.

Дата публикации
Количество просмотров
34
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie