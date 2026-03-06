- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
Ситуация со светом в Одесской области самая плохая в Украине из-за разрушения сетевой инфраструктуры - СМИ
В Одесской области самая сложная ситуация со светом в Украине из-за разрушения сетевой инфраструктуры.
Об этом свидетельствует аналитика издания ExPro.
«Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной из всех регионов. Это обусловлено рядом факторов. Существенные разрушения испытали большинство объектов передачи и распределения электроэнергии, которые обеспечивают поставки в Одесской области», - говорится в ней.
Отмечается, что в регионе не осталось ни одной полностью уцелевшей магистральной подстанции.
В ExPro подчеркнули, что в основном враг атакует энергообъекты в Одесской области большого количества дронов. Под постоянными атаками находились как объекты Укрэнерго, так и распределительные подстанции ДТЭК.
Кроме того, на отдельных объектах полностью разрушено оборудование, восстановление которого может занять месяцы.
"Несмотря на рост генерации по всей Украине, активную работу солнечных и гидроэлектростанций, а также высокий уровень производства на АЭС, сеть в Одесской области пока не способна технически обеспечить передачу необходимого количества электроэнергии в регион", - подчеркивают аналитики.