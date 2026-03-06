Ситуация со светом в Одесской области самая плохая в Украине из-за разрушения сетевой инфраструктуры - СМИ

Реклама

Об этом свидетельствует аналитика издания ExPro.

«Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной из всех регионов. Это обусловлено рядом факторов. Существенные разрушения испытали большинство объектов передачи и распределения электроэнергии, которые обеспечивают поставки в Одесской области», - говорится в ней.

Отмечается, что в регионе не осталось ни одной полностью уцелевшей магистральной подстанции.



В ExPro подчеркнули, что в основном враг атакует энергообъекты в Одесской области большого количества дронов. Под постоянными атаками находились как объекты Укрэнерго, так и распределительные подстанции ДТЭК.

Кроме того, на отдельных объектах полностью разрушено оборудование, восстановление которого может занять месяцы.

"Несмотря на рост генерации по всей Украине, активную работу солнечных и гидроэлектростанций, а также высокий уровень производства на АЭС, сеть в Одесской области пока не способна технически обеспечить передачу необходимого количества электроэнергии в регион", - подчеркивают аналитики.