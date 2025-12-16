Ситуация со светом в Одесской области: сколько семей до сих пор без электроэнергии

Обесточивание / © ТСН.ua

Реклама

За последние три дня энергетики вернули электроснабжение для 330 тыс. домов в Одесской области, запитав все объекты критической инфраструктуры. Однако по состоянию на утро 16 декабря без света остаются еще более 288 тыс. семей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По состоянию на 16 декабря в Одесской области запитаны все объекты критической инфраструктуры. В то же время, до сих пор временно без электроснабжения остаются 288,2 тыс. семей.

Реклама

Аварийно-восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме. Специалисты ДТЭК «Одесские электросети» работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии в дома потребителей.

«Просим жителей населенных пунктов, где электроснабжение еще отсутствует, выключить все приборы из розеток и включать их постепенно после восстановления питания. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать дополнительных аварий», — призвал глава ОВА.

Также Кипер выразил благодарность жителям Одесской области за терпение и понимание, отметив, что все службы прилагают максимум усилий для стабилизации ситуации.

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне атаковали Одессу дронами и ракетами. Город и некоторые населенные пункты области остались без электроснабжения.

Реклама

В ночь на 16 декабря российская армия снова атаковала Одесскую область несколькими десятками ударных дронов. Возник масштабный пожар на территории промышленного предприятия и загорелся склад бытовой техники с бойлерами и обогревателями.