Ситуация со светом в Украине улучшится: эксперт рассказал, когда это произойдет

В Украине ситуация с электроснабжением может оставаться сложной еще около двух недель из-за возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре. Улучшение ожидается примерно в 20-х числах ноября, однако даже тогда графики отключений электроэнергии продолжат действовать.

Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко Фактам

По его словам, если не будет новых обстрелов и ситуация с погодой останется стабильной, уже через две недели можно будет говорить об уменьшении продолжительности отключений света. В таком случае Украина постепенно перейдет от аварийных к стабилизационным графикам отключений.

Попенко привел три возможных сценария развития событий

Позитивный сценарий предполагает, что российские войска прекратят атаки на энергетические объекты, а погода останется относительно теплой. Тогда, по оценке эксперта, уже через две недели украинцы смогут вернуться к стабилизационным графикам с отключениями электроэнергии на 4-6 часов в сутки.

Негативный сценарий заключается в продолжении массированных ударов по энергосистеме и одновременном похолодании. В этом случае периоды без света могут вырасти до 12 часов минимум, а иногда — до 20 часов в сутки, особенно если враг будет повторять атаки с небольшими интервалами.

Нейтральный сценарий предполагает, что обстрелы прекратятся, но температура существенно снизится. Это позволит избежать аварийных отключений, однако графики останутся жесткими — по схеме 4/2, когда электроэнергия будет подаваться только на 2 часа со следующими 4 часами без света. В итоге украинцы будут иметь свет около 8-10 часов в сутки, то есть электроэнергии может не быть 14-16 часов.

