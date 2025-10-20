- Дата публикации
-
Категория
Украина
Ситуация со светом в Украине: у кого сегодня не будет электроэнергии
В понедельник, 20 октября будут действовать графики для промышленных потребителей. Состояние энергосистемы может изменяться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры.
Сегодня, 20 октября, по всей Украине будут действовать графики отключения света для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Согласно сообщению, графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 06:00 до 22:00 во всех регионах Украины.
Указанная причина ограничений — это последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
«В результате очередных российских дроновых атак на энергообъекты — на утро обесточены потребители в нескольких областях. В частности, остается без света большая часть потребителей на Черниговщине. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Из-за последствий предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре — в Черниговской области, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что в последние несколько недель российская армия активно атакует пограничную Сумскую область. Под прицелом — энергетическая инфраструктура.
Также стало известно, что россияне разрушили важный объект инфраструктуры в Черниговской области. Без электроснабжения осталось около 55 тысяч потребителей.