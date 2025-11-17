Ситуация со светом в Украине: у кого сегодня не будет электроэнергии

Ситуация в энергетике сложная / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 17 ноября, графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00.00 до 23.59 в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что в понедельник, 17 ноября, из-за массовых ракетно-дроновых атак на энергообъекты в большинстве областей будут действовать графики отключений света для бытовых потребителей. Они будут несколько больше, чем 15 и 16 ноября.

Напомним, россияне не перестают атаковать энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В субботу, 15 ноября, россияне попали в Нежинском районе в важный энергообъект и повредили его.