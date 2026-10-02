"Ситуация ухудшается": российские Z-военкоры паникуют из-за продвижения ВСУ в районе Славянска

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины в районе Лимана — так называемая «Операция Вивальди» — существенно усложняют намерения российских кафиров атаковать Славянск с востока и срывают глобальный замысел врага по окружению ключевых городов Донбасса.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Паника среди Z-патриотов

Российские военкоры выражают серьезную обеспокоенность из-за ситуации под Лиманом. По их данным, украинские силы регулярно контратакуют от Озерного в направлении Кривой Луки, что свидетельствует о попытках или уже фактическом форсировании реки Северский Донец.

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Связанные с Кремлем блоггеры констатируют, что положение войск РФ ухудшается не только под Лиманом, но и непосредственно на Славянском направлении.

ВСУ закрепились у Дибровы и Озерного и пытаются атаковать позиции окупантов возле Пискуновки и Кривой Луки с севера.

Украинские подразделения постепенно продвигаются, чтобы отрезать россиянам доступ к Николаевке (западнее Славянска) со стороны Рай-Александровки.

По каналу Северский Донец-Донбасс ситуация для РФ также обостряется: ВСУ контратакуют возле Юрковки, Малиновки и Тихоновки (восточнее Краматорска).

Увеличение активности украинских дронов из района Лимана заставляет командование РФ реорганизовывать логистику и снижать темпы наступательных действий на Славянск и Краматорск.

Плацдарм для большого наступления

Украинские военные намекают, что текущие успехи — это только начало. Начальник штаба батальона беспилотных систем, работающий на Славянском направлении, сообщил, что ВСУ завершают формирование важной позиции, которая станет основой для будущих более масштабных операций. По его словам, «Операция Вивальди» в скором времени принесет еще более заметные изменения на фронте.

Военный обозреватель Константин Машовец также отмечает, что ликвидация российского выступления в районе Лимана во время Операции Вивальди окончательно подорвет наступательный потенциал врага восточнее Славянска.

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Разрушение планов российского командования

В ISW отмечают: «Операция Вивальди» полностью разрушила планы российского командования по широкому охвату «пояса крепостей» со стороны Лимана и Доброполья. Дальнейшие контратаки ВСУ под Лиманом будут иметь каскадный эффект, который будет продолжать блокировать продвижение РФ на Славянск.

Ранее мы писали о том, что Путин резко изменил планы по войне в Украине и действует по новой тактике. Из-за успехов ВСУ на поле боя Кремль пересмотрел свою начальную стратегию победы и преждевременно начал массированные удары по энергетике, чтобы отчаяться украинцев и принудить Киев к капитуляции.

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