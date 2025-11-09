Ситуация в энергетике после атаки 8 ноября: где есть проблемы со светом

Энергетики / © Associated Press

В ночь на 8 ноября энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью масштабной баллистической атаки. Систему удалось отчасти стабилизировать, но отказаться от отключений пока невозможно.

Об этом в эфире телемарафона «Єдині Новини» сообщил заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

«Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после российской атаки 8 ноября. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях», — отметил он.

Он также напомнил, что в результате предварительных обстрелов на Донетчине, Днепропетровщине, Черниговщине и Харьковщине есть абоненты, не имеющие света уже долгий промежуток времени.

Напомним, в результате ночной атаки 8 ноября Центрэнерго полностью остановило генерацию и сообщило, что ночной обстрел стал сильнейшим с начала полномасштабной войны.

Под атакой врага находились энергообъекты в пяти областях, из-за чего отключения света будут длиннее.

Вечером стало известно, что Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК — оборудование было значительно повреждено.