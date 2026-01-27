Ситуация в энергосистеме критическая: в части Украины аварийные отключения света

Отключение света / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В нескольких областях Украины 27 января ввели аварийные отключения света. Причиной таких мер является сложная ситуация в энергосистеме, которая возникла из-за последствий российских атак.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В регионах, где введены аварийные отключения электроэнергии, сейчас не применяются ранее опубликованные графики. Специалисты энергетической отрасли прилагают усилия, чтобы как можно скорее стабилизировать работу энергосистемы и восстановить надежное электроснабжение.

Реклама

Аварийные отключения отменят сразу после нормализации ситуации в энергосистеме.

В то же время обстановка может меняться, поэтому потребителям советуют регулярно проверять официальные сообщения операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.

«Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!» — призвали в «Укрэнерго».

Напомним, накануне «Укрэнерго» предупреждало, что 27 января во всех регионах страны из-за последствий российских атак будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности. Компания не уточнила количество одновременных очередей, однако предостерегла, что объемы ограничений могут меняться в течение суток.

Реклама

К слову, энергетический эксперт Станислав Игнатьев оценивает, что даже при условии прекращения обстрелов дефицит мощностей в энергосистеме будет сохраняться, а отключения света могут продолжаться еще 3 — 5 лет. Он отметил, что полное восстановление инфраструктуры — это длительный процесс, поэтому украинцам стоит готовиться к «стране генераторов» в ближайшие годы.