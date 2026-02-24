- Дата публикации
Ситуация в энергосистеме Украины: где есть обесточевания и действуют почасовые графики
Из-за российских обстрелов энергетики в Украине применяются аварийные отключения.
После очередных ударов армии РФ по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Продолжают применяться почасовые графики отключений в остальных регионах.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Ситуация в энергосистеме Украины 24 февраля
Там, где разрешается ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - акцентировали в компании.
В результате предварительных атак во всех регионах Украины остается необходимость применять графики ограничения мощности для промышленности. Действуют и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Отслеживать время и продолжительность обесточений по вашему адресу можно на официальных страницах облэнерго. Информацию будут обновлять с учетом изменений ситуации в энергосистеме.
Украинцев в очередной раз просят бережливо потреблять электроэнергию и по возможности отложить процессы, требующие много света, на вечерние часы, а именно после 23:00.
Раньше мы информировали, какие графики будут действовать в Украине 24 февраля.
Напомним, вчера, 23 февраля, РФ также нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Были обесточены потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.