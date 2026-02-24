ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Ситуация в энергосистеме Украины: где есть обесточевания и действуют почасовые графики

Из-за российских обстрелов энергетики в Украине применяются аварийные отключения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Энергетика

Энергетика / © Associated Press

После очередных ударов армии РФ по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Продолжают применяться почасовые графики отключений в остальных регионах.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Ситуация в энергосистеме Украины 24 февраля

Там, где разрешается ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - акцентировали в компании.

В результате предварительных атак во всех регионах Украины остается необходимость применять графики ограничения мощности для промышленности. Действуют и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Отслеживать время и продолжительность обесточений по вашему адресу можно на официальных страницах облэнерго. Информацию будут обновлять с учетом изменений ситуации в энергосистеме.

Украинцев в очередной раз просят бережливо потреблять электроэнергию и по возможности отложить процессы, требующие много света, на вечерние часы, а именно после 23:00.

Раньше мы информировали, какие графики будут действовать в Украине 24 февраля.

Напомним, вчера, 23 февраля, РФ также нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Были обесточены потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie