Ситуация в энергосистеме Украины: где есть обесточевания и действуют почасовые графики

Энергетика / © Associated Press

После очередных ударов армии РФ по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Продолжают применяться почасовые графики отключений в остальных регионах.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Ситуация в энергосистеме Украины 24 февраля

Там, где разрешается ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - акцентировали в компании.

В результате предварительных атак во всех регионах Украины остается необходимость применять графики ограничения мощности для промышленности. Действуют и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Отслеживать время и продолжительность обесточений по вашему адресу можно на официальных страницах облэнерго. Информацию будут обновлять с учетом изменений ситуации в энергосистеме.

Украинцев в очередной раз просят бережливо потреблять электроэнергию и по возможности отложить процессы, требующие много света, на вечерние часы, а именно после 23:00.

Напомним, вчера, 23 февраля, РФ также нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Были обесточены потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.