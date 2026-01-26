Ситуация в энергосистеме Украины трудная: где есть обесточивания и действуют графики

Отключение света / © Getty Images

Реклама

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре и непогоде в Украине применяют графики отключений. Самая сложная ситуация в прифронтовых регионах.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Какая ситуация в сети

По данным Укрэнерго, в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре по состоянию на утро 26 января обесточенными остаются потребители в Донецкой и Харьковской областях. Там, где разрешает безопасность, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Реклама

Сложная ситуация в энергосистеме Украины требует использования графиков ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений для всех категорий потребителей. В отдельных регионах были вынуждены введены аварийные обесточения, которые отменят сразу после стабилизации ситуации. Украинцев призывают следить за официальными сообщениями своих облэнерго.

Энергетики отмечают: во всех регионах в течение суток сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Украинцев просят максимально ограничить использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00. Это поможет снизить продолжительность отключений.

Отдельно в "Укрэнерго" сообщили о последствиях непогоды.

«Из-за сложных погодных условий — к утру полностью или частично были обесточены более 40 населенных пунктов в Тернопольской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных линий», — заключили в компании.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Киевщина возвращается в графики отключений. Впрочем, ситуация остается сложной, поэтому жителей просят быть бережливыми.

Чтобы избежать перегрузок и повторных аварий, энергетики советуют не включать мощные приборы в течение первых 30 минут после появления света и пользоваться электротехникой поочередно.