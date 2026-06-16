Ситуация в Константиновке ухудшается, а РФ "нацелилась" на крепостной пояс: в ISW рассказали, что ждет оккупантов

Константиновка / © Associated Press

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Тактическая ситуация в Константиновке Донецкой области усугубляется, однако российская пропаганда существенно преувеличивает свои успехи. Кремль пытается использовать продвижение в городе, чтобы заявить о якобы скором захвате всего «крепостного пояса» Донбасса и капитуляции Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Что на самом деле происходит в Константиновке

По данным украинских военных и официальных лиц, в центре Константиновки оперируют от 100 до 250 российских военнослужащих (в частности, командир батальона «Бакулин» оценивает количество заброшенных групп инфильтрации в 93–153 человека). Сообщения российских пабликов о 250–300 солдатах в центре города преувеличены.

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Аналитики отмечают, что оккупанты используют тактику инфильтрации (проникновения малыми группами), которую они ранее практиковали во время захвата Покровска. Однако сейчас Силы обороны оказывают гораздо более мощное сопротивление. В этом направлении действует большое количество российских подразделений, но украинская логистика работает стабильно и обеспечена не хуже, чем на других участках фронта.

Информационная психологическая операция РФ

Минобороны РФ, коллаборант Денис Пушилин и госСМИ развернули масштабную кампанию. Они заявляют, что Украина якобы готовится к «неизбежной» потере не только Константиновки, но и Дружковки, Краматорска и всей Славянско-Краматорской агломерации.

Оккупанты продвигают нарратив, что взятие Константиновки автоматически «открывает ворота» до быстрого падения всего мощно укрепленного оборонного района ВСУ (так называемого «крепостного пояса»).

Прогноз ISW: что ждет оккупантов

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что реальная картина кардинально отличается от фантазий Кремля.

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Тактические успехи, а не прорыв: Российские войска, вероятно, смогут достичь определенных тактических успехов в Константиновке летом 2026 года, однако быстрый оперативный прорыв «крепостного пояса» маловероятен.

Изнурительные городские бои Чтобы продвинуться дальше, армии РФ придется с боями прорываться сквозь другие хорошо укрепленные города агломерации и их окрестности. При этом российские войска не оптимизированы для проведения скорых маневров или эффективных штурмов в условиях плотной городской застройки.

Замедление темпов: Учитывая, что общая скорость продвижения кафиров на фронте падает, пока вообще неизвестно, сможет ли Россия когда-нибудь полностью захватить Донецкую область.

В ISW заключают: нынешняя когнитивная война Кремля вокруг Константиновки имеет целью подыграть фальшивому мифу о том, что украинская оборона «вот-вот упадет». Таким образом, Москва пытается запугать Запад и Украину, чтобы заставить их пойти на уступки и согласиться на условия РФ.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об угрозе наступления со стороны Беларуси. Он отметил, что РФ давит на Беларусь, чтобы эта страна присоединилась к войне против нашего государства.

Напомним, российская оккупационная армия сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, превратив город в главное направление своей наступательной кампании в Донецкой области. Враг давит сразу с нескольких флангов, разрушая населенный пункт и пытаясь прорвать украинскую оборону.

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