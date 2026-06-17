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Ситуация в Крыму вышла из под контроля РФ: бензина нет, а ВСУ режут последние пути к полуострову
Из-за паники оккупационные власти Крыма срочно ограничили движение транспорта ночью.
Систематическая кампания украинских войск по нанесению ударов средней дальности по объектам логистики в оккупированном Крыму привела к серьезному сбою в обеспечении российских войск. Главным следствием регулярных атак стало возникновение острого дефицита топлива и боеприпасов для передовых подразделений окупантов.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Мосты под огнем: как ВСУ перекрыли поставки топлива
Украинские удары по крымским мостам продолжают вызывать постоянную нехватку поставок для российских войск. Ситуацию с места событий прокомментировали украинские военные, участвующие в обеспечении огневого поражения.
«Наши удары по Чонгарскому мосту привели к тому, что 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ сейчас испытывает значительные проблемы с наличием достаточного количества топлива и боеприпасов», — сообщили в украинском полку.
В свою очередь руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко показал кадры, на которых видно, насколько острым стал топливный кризис в Крыму. На видео, горожане толкают собственные автомобили, чтобы добраться до АЗС.
Атаки на железную дорогу, трассы и радиолокационные системы
Также аналитики отметили, что кроме мостов под удар попадают другие важные логистические артерии и транспортные средства. Так, 16 июня на трассе М-17 Армянск-Олешки вблизи оккупированного Каланчака (58 километров от линии фронта) была атакована российская военная машина.
В этот же день была поражена железнодорожная станция к северу от оккупированного Гвардейского — спутниковые данные NASA FIRMS подтвердили наличие тепловой аномалии на этом объекте. Для обеспечения беспрепятственности этих ударов ВСУ также «ослепляют» врага: в ночь на 16 июня были атакованы российские береговые радиолокационные системы в Стерегущем, Портовом, Снежном, Северном и на Тарханкуте.
Ограничение на передвижение транспорта
Из-за усложнения ситуации оккупационные власти Крыма прибегли к дополнительным ограничениям по передвижению транспорта, который потребляет горючее и обеспечивает мобильность.
Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов издал указ, которым с 17 июня запретил гражданским гражданам управлять мотоциклами, мопедами, питбайками, квадроциклами и скутерами в ночное время с 20:00 до 06:00.
Топливный кризис в России — последние новости
Напомним, в России начались перебои со снабжением авиационного топлива. Ограничения на заправку самолетов уже были введены в ряде аэропортов, в частности в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани и Нижнем Новгороде. Заправка производится только в объемах, необходимых для выполнения конкретного рейса. Причиной послужили атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
Также, в Крыму местные жители могут приобрести всего до 20 литров бензина на человека, на заправках образуются большие очереди, а в некоторых регионах горючее вообще отсутствует.