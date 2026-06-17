Ситуация в Крыму вышла из под контроля РФ: бензина нет, а ВСУ режут последние пути к полуострову

ВСУ на фронте / © Getty Images

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Систематическая кампания украинских войск по нанесению ударов средней дальности по объектам логистики в оккупированном Крыму привела к серьезному сбою в обеспечении российских войск. Главным следствием регулярных атак стало возникновение острого дефицита топлива и боеприпасов для передовых подразделений окупантов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Мосты под огнем: как ВСУ перекрыли поставки топлива

Украинские удары по крымским мостам продолжают вызывать постоянную нехватку поставок для российских войск. Ситуацию с места событий прокомментировали украинские военные, участвующие в обеспечении огневого поражения.

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«Наши удары по Чонгарскому мосту привели к тому, что 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ сейчас испытывает значительные проблемы с наличием достаточного количества топлива и боеприпасов», — сообщили в украинском полку.

В свою очередь руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко показал кадры, на которых видно, насколько острым стал топливный кризис в Крыму. На видео, горожане толкают собственные автомобили, чтобы добраться до АЗС.

Криза в Криму / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Атаки на железную дорогу, трассы и радиолокационные системы

Также аналитики отметили, что кроме мостов под удар попадают другие важные логистические артерии и транспортные средства. Так, 16 июня на трассе М-17 Армянск-Олешки вблизи оккупированного Каланчака (58 километров от линии фронта) была атакована российская военная машина.

В этот же день была поражена железнодорожная станция к северу от оккупированного Гвардейского — спутниковые данные NASA FIRMS подтвердили наличие тепловой аномалии на этом объекте. Для обеспечения беспрепятственности этих ударов ВСУ также «ослепляют» врага: в ночь на 16 июня были атакованы российские береговые радиолокационные системы в Стерегущем, Портовом, Снежном, Северном и на Тарханкуте.

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Ограничение на передвижение транспорта

Из-за усложнения ситуации оккупационные власти Крыма прибегли к дополнительным ограничениям по передвижению транспорта, который потребляет горючее и обеспечивает мобильность.

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов издал указ, которым с 17 июня запретил гражданским гражданам управлять мотоциклами, мопедами, питбайками, квадроциклами и скутерами в ночное время с 20:00 до 06:00.

Топливный кризис в России — последние новости

Напомним, в России начались перебои со снабжением авиационного топлива. Ограничения на заправку самолетов уже были введены в ряде аэропортов, в частности в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани и Нижнем Новгороде. Заправка производится только в объемах, необходимых для выполнения конкретного рейса. Причиной послужили атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Также, в Крыму местные жители могут приобрести всего до 20 литров бензина на человека, на заправках образуются большие очереди, а в некоторых регионах горючее вообще отсутствует.

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