Ситуация в Купянске остается критической — обозреватель

Купянск

Военный обозреватель Богдан Мирошников обратил внимание на опасную тенденцию — отсутствие публичного внимания к ситуации в Купянске. По его словам, несмотря на то, что информационное пространство о городе замолчало, боевые действия там не прекратились, и ситуация остается «откровенно плохой».

Мирошников отметил, что небольшие группы русских военных рассредоточились почти по всему правому берегу города. Часть из них Вооруженные силы Украины ликвидировали, часть окружили или взяли в плен. В то же время, по словам обозревателя, потерять Купянск недопустимо, ведь это создаст для врага серьезные оперативно-тактические преимущества.

«Купянск вообще никак нельзя терять, потому что проблемы приобретут оперативно-тактическое значение, и у врага будут широкие возможности для восстановления позиций, которые занимал в Харьковской офензиве 2022 года», — подчеркнул Мирошников.

Он добавил, что общественное невнимание к событиям в районе Купянска может сыграть на руку противнику: «Мы забываем за Купянск и вспомним снова тогда, когда в очередной раз запахнет жареным. Вот только дело в том, что жареным там пахнуть не переставало».

Добавим, ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Новопавловском направлении (на стыке Днепровской, Донецкой и Запорожской областей) зафиксировано глубочайшее проседание линии фронта. По его данным, российские войска продвинулись примерно на 2 км в сторону Успеновки и Новогригорьевки (к окрестностям села), а также двигаются от Березовки на Орестополь. Мирошников подчеркнул, что продвижение врага продолжается стабильными темпами и пока не приостановлено, несмотря на кадровые изменения в российском командовании.