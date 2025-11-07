Ситуация в Купянске остается напряженной, но Силы обороны постепенно вытесняют врага – обозреватель

Купянск / © Getty Images

Ситуация в районе Купянска остается сложной и напоминает то, что происходит в Покровске. Однако в отличие от последнего здесь сохраняется частичный контроль над ключевыми позициями. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, в сети появляются ложные карты, где так называемая серая зона якобы обозначается как полностью захваченная врагом. Мирошников подчеркивает, что такие утверждения в большинстве своем базируются на российских источниках и являются частью информационной манипуляции.

«Кто побежал рисовать серую зону красным — поздравляю, вы в очередной раз доверились российским источникам», — отмечает обозреватель.

В то же время он отмечает, что Силы обороны начали работать более слаженно, медленно вытесняя врага из отдельных районов и производя зачистку территорий. Есть вероятность, что площадь «серой зоны» в ближайшее время сократится, однако прогнозировать заранее сложно — бои остаются маневровыми и нестабильными.

"Ситуация сложная, хаотическая и держится буквально "на тоненьком"", - добавил Мирошников.

Защитники продолжают выполнять боевые задания и усиливать позиции, несмотря на интенсивность боев и постоянную угрозу авиаударов.