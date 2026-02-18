Ситуация в Одессе и области: когда вернут свет, воду и тепло после атаки

Отопление / © ТСН

Реклама

В Одессе и Одесской области вторые сутки продолжается ликвидация последствий разрушительного обстрела энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены подстанции, из-за чего в части районов региона и областного центра отсутствуют электроэнергия, тепло и водоснабжение.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Отмечается, что ситуация остается сложной, однако аварийно-восстановительные работы не прекращаются. К ним привлечены все имеющиеся силы и средства с целью скорейшего полного восстановления электропитания для жителей и объектов критической инфраструктуры.

Реклама

По его словам, за минувшие сутки электроснабжение полностью или частично было возвращено в дома 60,5 тыс. семей Одесской области. В то же время временно без света остаются около 99 тыс. потребителей.

Он рассказал, что значительное количество людей находится без электроэнергии уже несколько дней. Энергетики работают в круглосуточном режиме, выполняют аварийные работы и ищут технические решения для поэтапного восстановления электроснабжения всем абонентам.

© Олег Кипер / Одесская ОВА

Кроме того, более чем на 20 локациях работу распределительных тепловых узлов планируют обеспечить с помощью генераторов, предоставленных ГСЧС. Генераторы уже прибыли на часть объектов и продолжают поступать.

В Одессе для поддержки жителей дополнительно развернули 21 пункт обогрева. В этих пунктах люди могут зарядить мобильные устройства, согреться и получить помощь во время длительных отключений электроэнергии.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 17 февраля российские войска совершили атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Обстрел велся несколькими группами дронов, которые были нацелены на энергетические подстанции и жилые кварталы города.