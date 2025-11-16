- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Ситуация в Запорожской области: военный рассказал, чего будет пытаться достичь РФ
Военный рассказал о ситуации в Запорожской области.
В Запорожском направлении работают подтянутые резервы, возведенные силы для стабилизации обстановки. Меры продолжаются, ситуация контролируемая.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал военный с позывным «Бойко», командир экипажа спецотряда беспилотных систем «Тайфун» НГУ.
«Пока идет процесс, говорить о результатах рано. Все зависит от развития обстановки», — подчеркнул военный.
Вероятно, враг постарается перерезать логистику по трассе между Гуляйполем и Покровском.
Ранее аналитики ISW оценили ситуацию в районе Гуляйполя в Запорожье.