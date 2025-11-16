ТСН в социальных сетях

Украина
33
1 мин

Ситуация в Запорожской области: военный рассказал, чего будет пытаться достичь РФ

Военный рассказал о ситуации в Запорожской области.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Карта боев в Запорожье

Карта боев в Запорожье / © Deepstatemap

В Запорожском направлении работают подтянутые резервы, возведенные силы для стабилизации обстановки. Меры продолжаются, ситуация контролируемая.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал военный с позывным «Бойко», командир экипажа спецотряда беспилотных систем «Тайфун» НГУ.

«Пока идет процесс, говорить о результатах рано. Все зависит от развития обстановки», — подчеркнул военный.

Вероятно, враг постарается перерезать логистику по трассе между Гуляйполем и Покровском.

Ранее аналитики ISW оценили ситуацию в районе Гуляйполя в Запорожье.

