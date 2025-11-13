ТСН в социальных сетях

Украина
89
2 мин

Ситуация в Запорожской области: Зеленский рассказал, какие задачи являются первоочередными

Украина направит больше ресурсов в поддержку Запорожья.

Катерина Сердюк
Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Запорожскую область . Определены приоритетные задачи по усилению защиты города и области.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Глава государства пообщался с воинами бригад:

  • 65-я отдельная механизированная, которая в составе 17-го корпуса защищает наше государство на Ореховском направлении

  • 128-й отдельный горно-штурмовой, который держит оборону в районах Степногорска.

«Очень подробно мы обсудили сегодня с командирами, что именно нужно, чтобы укрепить наши позиции, как дать больше сил на это направление – важное направление. Я благодарен за полную информацию относительно тех сложностей, которые есть здесь, в Запорожской области, и особенно в районах Гуляйполя, также направление Каменского. Завтра я проведу Ставку по этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам», — подчеркнул Зеленский.

Ситуацию президент обсудил с руководителем администрации Иваном Федоровым. Речь шла о поддержке, которая сейчас нужна городу и области, людям и предприятиям.

«И защита от ударов, прежде всего, защита в области от российских штурмов. Уже я определил задачу военным, и дадим больше ресурсов по этому направлению», — заключил президент.

Как писали осинтеры DeepState, армия РФ продвигается в Запорожье.

"После возгорания Ровнополья открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у кацапов нет", - отметили в DeepState.

Ранее аналитики ISW оценили ситуацию в Запорожской области. Да, вероятно, российские войска будут пытаться изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в рамках новой кампании, направленной на постепенное истощение украинской обороны из-за тактики проникновения. Она включает:

  • длительную операцию по воздушному перехвату на поле боя, которая должна ослабить способность Украины поддерживать фронт

  • удары по локальным путям поставки и операторам БпЛА

  • диверсионно-разведывательные миссии для выявления и расшатывания слабых мест обороны

  • массированные атаки малых групп, призванные вынудить украинские войска отступать.

89
