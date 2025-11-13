- Дата публикации
Ситуация в Запорожской области: Зеленский рассказал, какие задачи являются первоочередными
Украина направит больше ресурсов в поддержку Запорожья.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Запорожскую область . Определены приоритетные задачи по усилению защиты города и области.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Глава государства пообщался с воинами бригад:
65-я отдельная механизированная, которая в составе 17-го корпуса защищает наше государство на Ореховском направлении
128-й отдельный горно-штурмовой, который держит оборону в районах Степногорска.
«Очень подробно мы обсудили сегодня с командирами, что именно нужно, чтобы укрепить наши позиции, как дать больше сил на это направление – важное направление. Я благодарен за полную информацию относительно тех сложностей, которые есть здесь, в Запорожской области, и особенно в районах Гуляйполя, также направление Каменского. Завтра я проведу Ставку по этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам», — подчеркнул Зеленский.
Ситуацию президент обсудил с руководителем администрации Иваном Федоровым. Речь шла о поддержке, которая сейчас нужна городу и области, людям и предприятиям.
«И защита от ударов, прежде всего, защита в области от российских штурмов. Уже я определил задачу военным, и дадим больше ресурсов по этому направлению», — заключил президент.
Как писали осинтеры DeepState, армия РФ продвигается в Запорожье.
"После возгорания Ровнополья открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у кацапов нет", - отметили в DeepState.
Ранее аналитики ISW оценили ситуацию в Запорожской области. Да, вероятно, российские войска будут пытаться изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в рамках новой кампании, направленной на постепенное истощение украинской обороны из-за тактики проникновения. Она включает:
длительную операцию по воздушному перехвату на поле боя, которая должна ослабить способность Украины поддерживать фронт
удары по локальным путям поставки и операторам БпЛА
диверсионно-разведывательные миссии для выявления и расшатывания слабых мест обороны
массированные атаки малых групп, призванные вынудить украинские войска отступать.