Ситуация во Львове: атака продолжается, город затянуло черным дымом
Мэр Львова призвал горожан закрыть окна и оставаться в безопасном месте. Подтвержденной информации об опасных выбросах нет.
В нескольких районах Львова из-за масштабных вражеских обстрелов частично исчезла электроэнергия. В городе также приостановлена работа городского транспорта.
В Сети появились видео, где виден как черный дым после ударов затягивает город.
Тем временем мэр Андрей Садовый призвал не паниковать:
«Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте.
После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не торопитесь выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают».
Напомним, что Львов уже несколько часов находится под вражеской атакой. В городе частично исчез свет.
Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО подняли авиацию в ответ на масштабную комбинированную воздушную атаку России по Украине в ночь на 5 октября.