Ситуация во Львове: атака продолжается, город затянуло черным дымом

Во Львове работала ПВО / © Getty Images

В нескольких районах Львова из-за масштабных вражеских обстрелов частично исчезла электроэнергия. В городе также приостановлена работа городского транспорта.

В Сети появились видео, где виден как черный дым после ударов затягивает город.

Тем временем мэр Андрей Садовый призвал не паниковать:

«Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте.

После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не торопитесь выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают».

Напомним, что Львов уже несколько часов находится под вражеской атакой. В городе частично исчез свет.

Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО подняли авиацию в ответ на масштабную комбинированную воздушную атаку России по Украине в ночь на 5 октября.

